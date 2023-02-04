إدارة منتدى شباب العالم تطلق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين

شهد المؤتمر الصحفي لمنتدى شباب العالم توقيع بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم والتحالــف الوطني للعمـل الأهلي التنمـوي والاتحاد العربي للتطوع لإطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين، والتي تهدف إلى نشر ثقافة التطوع ودعم قدرات المتطوعين للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية، كما ستقوم المبادرة بتنفيذ العديد من برامج التبادل للمتطوعين بين الدول المختلفة.

وقع البروتوكول الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومدير منتدى شباب العالم والسيد حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع والدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة منتدى شباب العالم قررت توجيه عوائد الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات التنموية.