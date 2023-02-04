«الوطنية للتدريب»: شباب البرنامج الرئاسي عمل جاهدا لتنفيذ النسخة الجديدة من منتدى شباب العالم

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن شباب البرنامج الرئاسي عملوا طيلة أشهر عدة على النسخة الخامسة بشكلها الكلاسيكي المعتاد كالنسخ الأربعة الماضية: «اشتغلوا على النسخة الجديدة جامد في المحتوى والأفكار».

راغب: منتدى شباب العالم أكبر من مجرد تجمع

وأضافت «راغب»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه قبل شهرين فكر الشباب في أن كل دول العالم تمر بأزمات ولديهم ألم واحد؛ الأمر الذي ترتب عليه إطلاق نسخة جديدة بشكل جديد: «منتدى شباب العالم أكبر من مجرد تجمع، هو له شكل مؤسسي وده واقع على الأرض».

شباب البرنامج الرئاسي على درجة عالية من الوعي

واستطردت: «الشباب بما أنه تعود منذ عام 2016 على أنه ياخد الفرصة ويتأهل لها ويمكن منها وينفذها على الأرض، والشباب خريج البرنامج الرئاسي على درجة كبيرة من الوعي، والمنتدى لما بيتنفذ بيكون له فرحة، وبيكون الاعتراف بالمجهود وقتي، وأنهم يتخلوا عن ده فبوجه لهم رسالة شكر وامتنان وتقدير».