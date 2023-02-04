رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

لحظة إسقاط المنطاد الصيني في كارولاينا الجنوبية بأمريكا (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
10:09 م | السبت 04 فبراير 2023
لحظة إسقاط المنطاد الصيني

لحظة إسقاط المنطاد الصيني

نفذ الجيش الأمريكي، منذ قليل، عملية إسقاط منطاد التجسس الصيني، الذي ظل يحلق عدة أيام فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام مقاتلة حربية بإسقاط المنطاد الصيني، قبالة ساحل كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما ستبدأ القوات الأمريكية الموجودة على الأرض عملية لاستعادة حطام المنطاد الصيني.

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، من أجل دعم وزارة الدفاع «البنتاجون» في جهد يتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد الصيني

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد الصيني، مشيرة إلى تحرك سفن حربية ومقاتلات إلى موقع منطاد التجسس الصيني.

البنتاجون: نتعقب تحركات منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع كبير في سماء أمريكا

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت الخميس الماضي، أنها تتعقب تحركات منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع كبير في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مناطق تضم مواقع عسكرية حساسة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

ودفع الحادث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تأجيل رحلته إلى بكين، حيث قال أمس الجمعة إن منطاد التجسس الصيني يقوض الغرض من الرحلة التي كان مخطط لها مسبقا.

اقرأ المزيد:

الرئيس الأمريكي: سنتعامل مع منطاد التجسس الصيني

أبرز معلومات عن منطاد التجسس الصيني بعد أنباء سقوطه (فيديو)

البنتاجون: الجيش الأمريكي يتعقب المنطاد الصيني منذ يومين

إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولاينا الجنوبية
بقلم محمد علي حسن