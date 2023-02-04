لحظة إسقاط المنطاد الصيني في كارولاينا الجنوبية بأمريكا (فيديو)

نفذ الجيش الأمريكي، منذ قليل، عملية إسقاط منطاد التجسس الصيني، الذي ظل يحلق عدة أيام فوق سماء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهرت لقطات فيديو لحظة قيام مقاتلة حربية بإسقاط المنطاد الصيني، قبالة ساحل كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما ستبدأ القوات الأمريكية الموجودة على الأرض عملية لاستعادة حطام المنطاد الصيني.

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية بالولايات المتحدة أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، من أجل دعم وزارة الدفاع «البنتاجون» في جهد يتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد الصيني

وقالت وسائل الإعلام الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد الصيني، مشيرة إلى تحرك سفن حربية ومقاتلات إلى موقع منطاد التجسس الصيني.

البنتاجون: نتعقب تحركات منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع كبير في سماء أمريكا

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلنت الخميس الماضي، أنها تتعقب تحركات منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع كبير في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مناطق تضم مواقع عسكرية حساسة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

ودفع الحادث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تأجيل رحلته إلى بكين، حيث قال أمس الجمعة إن منطاد التجسس الصيني يقوض الغرض من الرحلة التي كان مخطط لها مسبقا.