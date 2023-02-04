«العربية»: أنباء عن إسقاط أمريكا للمنطاد الصيني

تواردت أنباء عن إسقاط الولايات المتحدة الأمريكية للمنطاد الصيني وفرض حظر جوي في محيطه، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأغلقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية 3 مطارات بعد أنباء إسقاط المنطاد الصيني، وأكدت وسائل إعلام أمريكية إغلاق المجال الجوي في كارولاينا الشمالية والجنوبية.

إغلاق 3 مطارات بعد أنباء إسقاط المنطاد الصيني

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قليل، إنهم سيتعاملون مع منطاد التجسس الصيني، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما قال مسؤول أمريكي «سنستعيد حطام المنطاد الصيني بعد إسقاطه وسنحاول إسقاط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي».

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن المنطاد الصيني سيغادر اليوم الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

فيما أعلنت السلطات الصينية مساء اليوم السبت، أنها فقدت السيطرة على المنطاد.

الصين: فقدنا السيطرة على المنطاد

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها تتعقب تحركات منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة، ويشمل ذلك مناطق تضم مواقع عسكرية حساسة.

وأعلنت السطات الصينية أنها لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة.