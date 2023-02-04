الرئيس الأمريكي: سنتعامل مع منطاد التجسس الصيني

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهم سيتعاملون مع منطاد التجسس الصيني، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فيما قال مسؤول أمريكي لشبكة ABC: «سنستعيد حطام المنطاد الصيني بعد إسقاطه وسنحاول إسقاط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي»

البنتاجون: المنطاد سيغادر اليوم أمريكا

وجرى اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الصين وأمريكا بعد أزمة المنطاد الصيني، وقال وزير خارجية الصين تشين جانج، لنظيره أنتوني بلينكن: «علينا تجنب أي سوء فهم بيننا بشأن المنطاد لكننا سنلتزم بالقانون الدولي»

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن المنطاد الصيني سيغادر اليوم الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت الخميس الماضي أنها تتعقب تحركات منطاد تجسس صيني يحلق على ارتفاع شاهق فوق الولايات المتحدة، ويشمل ذلك مناطق تضم مواقع عسكرية حساسة.

بكين: فقدنا السيطرة على المنطاد الصيني

فيما أعلنت السلطات الصينية مساء اليوم السبت أنها فقدت السيطرة على المنطاد مؤكدة أنها لم تنتهك أبدا أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة.