أبرز معلومات عن منطاد التجسس الصيني بعد أنباء سقوطه (فيديو)

تداولت وسائل إعلام أمريكية، أنباء تفيد بأن واشنطن أسقطت منطاد التجسس الصيني وفرضت حظرا جويا في محيطه، كما قامت إدارة الطيران الفيدرالية بإغلاق ثلاثة مطارات.

منطاد تجسس صيني جرى تعقبه

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال اليوم السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية «ستتولى أمر» ما يشتبه بأنه منطاد تجسس صيني تم تعقبه في أثناء تحليقه في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المنطاد الصيني الذي كان يحلق فوق سماء الولايات المتحدة، قبل الأنباء التي تداولها الإعلام الأمريكي عن إسقاطه.

- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» الخميس الماضي أن الولايات المتحدة تتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة الأمريكية.

- حلق منطاد التجسس الصيني فوق شمال غرب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ استراتيجية في ملاجئ تحت الأرض، حسبما أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

- تم اكتشاف منطاد التجسس الصيني لأول مرة وهو يحلق فوق بيلينجز أكبر مدن ولاية مونتانا الأمريكية.

- أرسلت طائرات أمريكية مقاتلة لتفحص المنطاد الصيني أثناء وجوده فوق مونتانا.

- أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن المنطاد الصيني كان يحلق على ارتفاع عال بما يكفي لعدم تهديد الطيران التجاري.

- ضغط أعضاء الكونجرس الأمريكي والمرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية 2024 في الولايات المتحدة علنا على إدارة جو بايدن لإسقاط المنطاد على الفور، بحسب شبكة «سي ان ان» الأمريكية.

- دفع الحادث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تأجيل رحلته إلى بكين، حيث قال أمس الجمعة إن منطاد التجسس الصيني يقوض الغرض من الرحلة التي كان مخطط لها مسبقا.