نشأت الديهي ناعيا شريف إسماعيل: حول مصر لمركز إقليمي للطاقة

نعى الإعلامي نشأت الديهي، المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر الأسبق، قائلاً: «خبر وفاته أحزن كل المصريين، هذا الرجل الشريف النبيل تولى رئاسة الحكومة المصرية في وقت دقيق وحساس للغاية.. هذا الرجل نظيف اليد، خدم البلد في ظروف صعبة حقيقية».

الديهي: شريف إسماعيل نقل مصر من مرحلة الأزمة

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء السبت: «هذا الرجل تولى مهام عديدة حتى وصل لمنصب وزير البترول، وتحقق في عهده كل الإنجازات الحقيقية الباقية، وساهم في تنفيذ حلم تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة، حيث نقل مصر من مرحلة الأزمة في مجال الطاقة والبترول إلى آفاق أخرى».

الديهي: شريف إسماعيل تولى رئاسة الحكومة في وقت دقيق

وأشار إلى أن إسماعيل تولى رئاسة الحكومة في وقت دقيق، وحقق الكثير من الإنجازات في صمت، حيث كان يعمل بتجرد ونظافة يد، معقبًا: «هذا الراجل غادرنا إلى دار الحق، كان نعم الرجل الوطني المخلص، خالص العزاء لأسرة المهندس شريف إسماعيل وللحكومة المصرية، وللشعب المصري في رحيل هذا الرجل الذي شهد له الجميع بطهارة اليد والقلب والإخلاص، لا يمكن أن ننسى هؤلاء الرجال».