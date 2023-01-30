طارق الخولي لـ نشأت الديهي: استقلال القرار المصري أحد مكتسبات ثورة 30 يونيو

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن الدولة المصرية اهتمت بملف حقوق الإنسان من خلال إطلاق الحوار الوطني، وإطلاق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، والعفو الرئاسي.

تصريحات وزير الخارجية الأمريكي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten» أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عن واقع حقوق الإنسان كانت إيجابية بعدية عن تسيس هذا الملف، مشيرا إلى أنه تلقى تصريحات وزير الخارجية عن حقوق الإنسان بارتياح، لأن هذه التصريحات هي إقرار للواقع الذي نعيشه في مصر.

ملف حقوق الإنسان

وأضاف أن هناك مشكلة في ملف حقوق الإنسان في أمريكا، وهذا واضح من قيام الشرطة الأمريكية بقتل بعض المواطنين مما يثير الكثير من القلائل، مشيرا إلى أن احد مكتسبات ثورة 30 يونيو هو استقلال القرار المصري، ووضع خطوات واضحة وقوية للخروج من أي مشكلة تواجه المجتمع سواء كانت مشكلة سياسية أو اجتماعية.