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وزيرة الثقافة تنعى شريف إسماعيل: كان ‏رمزا للعطاء والمثابرة

كتب:

إلهام زيدان
11:20 م | السبت 04 فبراير 2023
شريف إسماعيل

شريف إسماعيل

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع ‏قطاعات ‏وهيئات الوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الذي غيبه الموت اليوم ‏السبت.

‏رمز للعطاء والمثابرة

و‏قالت وزيرة الثقافة، إن مصر فقدت اليوم رجلًا عظيمًا محبًا للوطن، ‏فكان ‏رمزًا للعطاء والمثابرة، شهد له الجميع بتفانيه في ‏خدمة ‏بلاده، وحرصه على تحقيق رفعتها ومصالحها.‏

كما قدمت العزاء لأسرته ومحبيه، راجيًة الله أن يسكنه ‏فسيح ‏جناته، ويُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

معلومات عن شريف إسماعيل 

يذكر أن الدكتور شريف إسماعيل شغل منصب رئيس ‏الوزراء من 2015 حتى 2018، كما شغل منصب وزير البترول منذ ‏‏2013 حتى 2015، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ يونيو ‏‏2018‏‎.‎

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.