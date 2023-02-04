وزيرة الثقافة تنعى شريف إسماعيل: كان رمزا للعطاء والمثابرة
كتب:
إلهام زيدان
11:20 م | السبت 04 فبراير 2023
شريف إسماعيل
نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع قطاعات وهيئات الوزارة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الذي غيبه الموت اليوم السبت.
رمز للعطاء والمثابرة
وقالت وزيرة الثقافة، إن مصر فقدت اليوم رجلًا عظيمًا محبًا للوطن، فكان رمزًا للعطاء والمثابرة، شهد له الجميع بتفانيه في خدمة بلاده، وحرصه على تحقيق رفعتها ومصالحها.
كما قدمت العزاء لأسرته ومحبيه، راجيًة الله أن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
معلومات عن شريف إسماعيل
يذكر أن الدكتور شريف إسماعيل شغل منصب رئيس الوزراء من 2015 حتى 2018، كما شغل منصب وزير البترول منذ 2013 حتى 2015، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ يونيو 2018.