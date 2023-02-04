مبيعات مبادرة الثقافة والفن بمعرض الكتاب.. 103 آلاف نسخة في 9 أيام

شهد جناح مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، الخاص بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بمعرض القاهرة الدولي، بدورته الـ54، إقبالا كبيرا من الجمهور، عليه، نظرًا لما يقدمه من مجموعة كبيرة من الإصدارات والمؤلفات، بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى 20 جنيهًا.

زوار من أعمار سنية مختلفة

وجذب الجناح عددا كبيرا من الزوار، بأعمار سنية مختلفة، حيث حضر من الحضور عدد من طلاب الجامعات، وطلاب المدارس، ومواطنين عاديين، ورحلات مؤسسات أهلية.

وحققت المبادرة مبيعات كبيرة طيلة الأيام الماضية منذ افتتاح المعرض للجمهور في 26 يناير الماضي حتى مساء أمس الجمعة، وبلغ عدد نسخ الكتب التي تم بيعها في الجناح 103503 نسخ كتاب، رغم أن بعض هذه الكتب غير متوفرة في أماكن أخرى، في كل المجالات منها: التاريخ واللغة والأدب، والفلسفة، والفنون، والشعر.

ومن بين كتب معرض الكتاب، إصدارات سلسلة ما المعرفة 2 جنيه، كتاب ورد وشجر أخضر وطيور للكاتب رجب الصاوي وسعره 5 جنيهات، كتاب ثمار الفواكه لكل مدينة للكاتب حسن نور سعره 5 جنيهات، كتاب شارعنا الجميل للكاتب موسى نجيب وسعره 15 جنيهًا، كتاب أوبريت عمر الخيام للكاتب إبراهيم عبدالرازق سعره 10 جنيهات، كتاب هي الحلم هي الوجود للكاتب محمد عثمان جبريل وسعره 10 جنيهات، كتاب القاهرة مدينة الفن والتجارة للكاتب جاستون فييت وسعره 13 جنيها، كتاب مطرب الغابة للكاتب محمود عقاب وسعره 13 جنيها، كتاب سيرة علي الزيبق للكاتب محمد سيد عبدالتواب وسعره 15 جنيها، كتاب تصميم المسارح عبر العصور للدكتور عثمان عبدالمعطي سعره 17 جنيها، كتاب نداهة باريس لوفاء عوض وسعره 20 جنيها، وغيرها الكثير من الكتب.

المعرض في نسخته 54 برعاية الرئيس السيسي

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع».

وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.