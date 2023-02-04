أسعار أبرز إصدارات «قصور الثقافة» في معرض الكتاب.. تبدأ من 6 جنيهات

يشهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة بصالة «1- B3» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرًا من جمهور الدورة الـ 54، لاقتناء عناوين الإصدارات والطبعات المميزة، نظرًا لتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة، ومن أبرزها الطبعات الجديدة لأعمال الدكتور طه حسين، والكتب الصادرة عن الهيئة ضمن سلسلة «الهوية».

موضوعات سلسلة «الهوية»

سلسلة «الهوية» تلقي الضوء على ما تتمتع به مصر من خصائص وسمات أسهمت بنصيب وافر في تكوين شخصيتها وفي بناء هويتها، عبر تاريخها الضارب بجذوره في عمق التاريخ الإنساني، ومن خلال جولة «الوطن» في المعرض، نستعرض أسعار الكتب الصادرة مؤخرا عن السلسلة.

أسعار سلسلة كتب «الهوية»

1- كتاب «الشارع المصري والفكر» تأليف الدكتور أنور عبد الملك، بـ 6 جنيهات.

2- كتاب «الأقباط والقومية العربية» تأليف أبو سيف يوسف، بـ 9 جنيهات.

3- كتاب «حاضر المصريين وأسرار تأخرهم» تأليف محمد عمر، بـ 12 جنيها.

4- «تاريخ الصناعة في مصر» تأليف الدكتور علي الجريتلي، بـ 6 جنيهات.

5- «محنة الدستور» تأليف محمد زكي عبد القادر، بـ 8 جنيهات.

6- كتاب «مصر للمصريين» ألكسندر شولش ترجمة الدكتور رؤوف عباس، بـ 12 جنيها.

7- كتاب «حكايات من دفتر الوطن» تأليف صلاح عيسى، بـ 20 جنيها.

8- كتاب «ميلاد ثورة» تأليف محمد عودة، بـ 8 جنيهات.

9- كتاب «شخصية مصر» تأليف الدكتورة نعمات أحمد فؤاد، بـ 13 جنيها.