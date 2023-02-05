مواعيد جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز أسيوط

أعلنت وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر «المشاركة المجتمعية» في محافظة أسيوط، مواعيد جلسات التشاور العامة بالمراكز والأحياء، لمناقشة الخطة الاستثمارية لعام 2023/2024، وذلك بحضور المسئولين والمواطنين بمختلف المراكز.

مقترحات وآراء المواطنين

وتأتي جلسات التشاور والمشاركة المجتمعية للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين، وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة للمركز بمختلف القطاعات.

مواعيد جلسات التشاور بأسيوط

وجاءت مواعيد جلسات التشاور «المشاركة المجتمعية» كالتالي:

- مركز أبنوب يوم الأربعاء 8 فبراير، الساعة الثانية عشر ظهرا.

- مركز منفلوط يوم الخميس 9 فبراير، الساعة الثانية عشر ظهرا.

- مركز أبو تيج يوم السبت 11 فبراير، الساعة الثانية عشر ظهرا.

-حي شرق يوم الأربعاء 15 فبراير، الساعة الثانية عشر ظهرا.

- حي غرب أسيوط يوم الخميس 16 فبراير، الساعة الثانية عشر ظهرا.

- مركز الفتح يوم السبت 18 فبراير، الساعة الثانية عشر ظهرا.

- مركز صدفا يوم الأربعاء 22 فبراير، الساعة الثانية عشر ظهرا.

- مركز القوصية يوم الخميس 23 فبراير، الساعة الثانية عشر ظهرا.

- مركز ديروط يوم السبت 25 فبراير، الساعة الثانية عشر ظهرا.

- مركز الغنايم يوم الأربعاء 1 مارس، الساعة الثانية عشر ظهرا.

- مركز البداري يوم الخميس 2 مارس، الساعة الثانية عشر ظهرا.

- مركز ساحل سليم يوم السبت 4 مارس، الساعة الثانية عشر ظهرا.