كندا ترسل أولى دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا

كشفت وزيرة الدفاع الكندي، أنيتا أناند، عبر «تويتر»، عن إرسال أولى دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، من خلال مغادرة طائرة من القوات الجوية الملكية على متنها أول دبابة قتالية رئيسية.

وكانت وزارة الدفاع الكندية، أعلنت في يناير الماضي، أن «أوتاوا» سترسل 4 دبابات قتال رئيسية «ليوبارد 2» إلى «كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

دعم كندا لأوكرانيا

وأضافت وزيرة الدفاع الكندية، أن «أوتاوا» ستواصل تقديم المعدات إلى الجانب الأوكراني.

من جانبه، قال سياسي فرنسي، إنه يجب على «باريس» أن تصبح المبادرة إلى عقد مؤتمر لعموم أوروبا بهدف إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

الطريق إلى السلام

وأوضح زعيم «الحزب الشيوعي»، فابيان روسيل، لصحيفة «جورنال دي ديمانش» المحلية، أن فتح الطريق للسلام على أساس الدبلوماسية يعتبر الأكثر منطقية.