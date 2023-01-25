تواصل ردود الفعل حول تسليم «برلين» دبابات «ليوبارد» إلى «كييف»

تتواصل ردود الفعل الأوروبية حول القرار الألماني، بتزويد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد 2»، والترخيص لدول أخرى بتزويد كييف بدباب من الطراز ذاته من ترساناتها الخاصة.

وقال الأمين العام لحف شمال الاطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، إن دبابات «ليوبارد» الألمانية ستساعد أوكرانيا على الانتصار.

ترحيب فرنسي بقرار «برلين» إمداد أوكرانيا بدبابات «ليوبارد-2»

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قال في وقت سابق، إن «برلين» ستقدم 6 دبابات «ليوبارد 2» لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي فرنسا، رحبت الرئاسة «قصر الإليزيه» بقرار «برلين» إمداد أوكرانيا، بدبابات «ليوبارد-2»، مضيفة أن باريس، تعتزم توسيع دعمها لـ«كييف» من خلال توريد مركبات «أيه إم أكس 10 آر سي» المدرعة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بوتين: روسيا لن تسمح بتهديد أراضيها التاريخية

وفي «موسكو»، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ردا على إرسال الغرب دبابات لأوكرانيا، إن بلاده لن تسمح بتهديد أراضيها التاريخية.

وكان المسؤول الروسي أوضح في وقت سابق، أن الغرض من العملية في أوكرانيا هو حماية روسيا، مضيفا أن بلاده وُلدت دولة واحدة متعددة الجنسيات.

وأضاف شولتس، في وقت سابق، أن بلاده ستزود أوكرانيا بالدبابات والأنظمة الدفاعية اللازمة، وأوضح أن «برلين» ستعمل على تدريب القوات الأوكرانية على قيادة وصيانة الدبابات.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قال في وقت سابق، إنه لو اتخذت «برلين» قرارا منفردا بشأن إرسال دبابات لأوكرانيا لكان أمن البلاد بخطر، مضيفا أن العلاقات مع الولايات المتحدة في أفضل حالاتها، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن شريك جيد.

من جهته، قالت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية، إن الدول الأوروبية تسعى لإرسال 80 «دبابة ليوبارد» لأوكرانيا في أسرع وقت

وفي سياق متصل، قالت مصادر في الحكومة البرتغالية، إن «لشبونة» تستعد لإرسال 4 دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، فيما أشارت وسائل إعلام محلية، إلى امتلاك البلاد 37 دبابة، 12 منها في حالة صالحة للعمل.

وفي إسبانيا، اعلنت «مدريد»، استعدادها لإرسال الدبابات إلى أوكرانيا، وتوفير التدريب.

«هلسنكي» تستعد للمشاركة في توريد «دبابات ليوبارد» إلى أوكرانيا

وفي فنلندا، أشار وزير الدفاع، ميكو سافولا، إلى أن «هلسنكي» تستعد للمشاركة في مشروع توريد «دبابات ليوبارد» لـ«كييف»، مضيفا في إفادة صحفية، أن مساهمة بلاد لا يمكن أن تكون كبيرة ومهمة للغاية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، أوضح مسؤولون أمريكيون لصحيفة «نيويورك تايمز» المحلية، أن إرسال «دبابات أبرامز» لأوكرانيا قد يستغرق سنوات.