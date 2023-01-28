الجيش الإسباني: سنسلم دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا في الربيع المقبل

أعلن الجيش الإسباني، أن أوكرانيا ستتلقى «دبابات ليوبارد» في ربيع هذا العام، وقالت وزيرة الدفاع مارجريتا روبلز، في بيان، إن الدبابات التي سترسلها «مدريد» إلى «كييف» جزء من القرار الذي اتخذه الحلفاء الغربيون، وستصل إليهم بمجرد الانتهاء من الإجراءات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأضافت روبلز، إن الدبابات التي سيتم إرسالها إلى «كييف» هي «ليوبارد 2 أيه 4»، والتي لا تستخدم حاليًا وتتمركز في «قاعدة سرقسطة».

وفي وقت سابق، قال سفير «كييف» لدى فرنسا فاديم أوميلتشينكو،إن الغرب تعهد بتقديم 321 دبابة ثقيلة لـ بلاده، مشيرا في حديث لقناة «بي إف أم تي في» الفرنسية، إلى أن مواعيد التوريدات مختلفة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.