أول تعليق من الصين على إسقاط أمريكا للمنطاد: نحتفظ بحق الرد

أبدت وزارة الخارجية الصينية، استياءها لإسقاط المنطاد الصيني، من الولايات المتحدة الأمريكية القوة ومهاجمة البالون.

واتهمت الصين نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية بخرق القانون الدولي، والمبالغة في أزمة المنطاد.

وأشارت وزارة الخارجية الصينية، إلى أن بلادها تحتفظ بحق الرد على انتهاك «واشنطن»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، أسقطت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز «إف-22»، منطاد التجسس الصيني، بصاروخ واحد، في مياه المحيط الأطلسي. وقال مسؤولون أمريكيون، نقلا عن الجيش الأمريكي، إنه سيحاول سريعا انتشال المكونات الرئيسية لمنطاد التجسس الصيني، من بين الحطام.

انتشال حطام المنطاد الصيني

وتوقع مسؤول عسكري أمريكي، ألا تستغرق عملية انتشال حطام منطاد التجسس الصيني أسابيع أو شهورا وإنها ستكون أسرع نسبيا، فيما أوضح مسؤول دفاعي أمريكي كبير للصحفيين،أن انتشال حطام منطاد التجسس الصيني جاري، لم يتحدد بعد الوقت الذي ستستغرقه العملية، مضيفا أن حطام البالون موجود في مياه ضحلة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

نيكي هايلي: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة لاستعادة قوتها

من جانبها، إعادة «إدارة الطيران الفيدرالية» الأمريكية، فتح المجال الجوي بعد إسقاط منطاد التجسس الصيني، مشيرة عبر «تويتر»، إلى استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطارات:«ويلمنجتون» و«ميرتل بيتش الدولي» و«تشارلستون الدولي».

وكانت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة لاستعادة قوتها، منتقدة، السماح بتحليق منطاد التجسس الصيني فوق الأجواء الأمريكية،وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.