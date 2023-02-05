الولايات المتحدة تبدأ فحص حطام منطاد التجسس الصيني

بدأت السلطات الأمريكية، بفحص حطام منطاد التجسس الصيني الذي أسقطته، مقاتلة من طراز «إف -22» بصاروخ «جو-جو»

وأشارت السلطات الأمريكية، في وقت سابق، إلى إبلاغ «بكين»، بإسقاط منطاد التجسس الصيني قبالة ساحل «كارولينا الجنوبية».

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الدراسات التي أجرتها «واشنطن» على المعدات في منطاد التجسس الصيني، أظهرت أنه يستخدم لمهمات التجسس والاستطلاع.