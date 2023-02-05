مقتل وإصابة 576 شخصا في حرائق غابات تشيلي «فيديو وصور»

لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 554 شخصًا بينهم 16 في حالة حرجة جراء غابات في تشيلي، فيما التهمت مساحة بلغت نحو 99 ألف فدان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

خروج 80 من حرائق الغابات عن السيطرة

وفي وقت سابق، أعلن رئيس تشيلي جابرييل بوريك، حالة الطوارئ جراء حرائق الغابات في منطقة «لا أروكانيا» بعد اتخاذ إجراء مماثل في «نوبلي» و«بيوبيو»، بهدف بتوفير موارد إضافية لمكافحة الحالات الطارئة، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال «جهاز الوقاية والاستجابة للكوارث» في تشيلي، إنه من بين نحو 250 حريقًا نشطًا، خرج 80 حريقًا عن السيطرة.

#PuenteAlto Incendio forestal afecta al Hospital Psiquiátrico El Peral. El fuego está cercano a los pabellones 5 y 6 del recinto de salud. Además, las llamas amenazan un depósito de gas que alimenta las instalaciones. @cbptealto trabaja en la emergencia. pic.twitter.com/AgSD5F59lj — Fernando Ulloa Galaz (@UlloaG_Fernando) February 3, 2023

حرائق بجوار المستشفيات

وفي وقت سابق، اندلع حريق في الغابة بالقرب من مستشفى «إل بيرال» للطب النفسي، في بلدة«بوينتي ألتو»، فيما أجلت السلطات 40 مريضا.

من جانبه، أشار الأكاديمي في جامعة «سان سيباستيان»، بابلو سالوتشي، إلى أن هناك موادًا تحت الأرض يمكن أن تعزز انتشار الحريق.

سقوط طائرة هليكوبتر

وأمس الأول الجمعة، لقى شخصان مصرعهما جراء سقوط طائرة هليكوبتر في بلدة جالفارينو بمنطقة «لا أراوكانيا» أثناء عمليات مكافحة حرائق الغابات في المنطقة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام تشيلية.