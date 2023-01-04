خبير بيئي: غابات الأمازون تستهلك 140 مليار طن كربون وفقدانها يهدد الأرض

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إنّ غابات الأمازون استوائية مطيرة، لافتا إلى أنها تمطر كميات كبيرة من المياه، تغطي حوالي 40 % من البرازيل وأمريكا الجنوبية، كما أنها تعتبر رئة الأرض، إذ تتم عملية البناء الضوئي من خلالها، وينتج عنها حوالي 20% من الأكسجين على سطح الأرض.

الأمازون تمثل أكثر من نصف الغابات المطيرة

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وأمل صالح عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ غابات الأمازون تمثل أكثر من نصف الغابات المطيرة المتبقة على كوكب الأرض حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأمازون بها تنوع بيولوجي كبير وهام، إذ أنها تحتوي على أكثر من 390 شجرة مقسمة على 16 ألف نوع، وتضم عدد كبير من الزواحف والثدييات والبرمئيات والطيور.

فوائد غابات الأمازون

وأشار أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إلى أنّ فقدان أشجار غابات الأمازون له تأثيرات سلبية كبيرة للغاية خاصة أنها تأخذ ما يقرب من 90 إلى 140 مليار طن من الكربون، وهذا ما يساعد على استقرار المناخ العالمي، موضحًا أنّ فقدان الأشجار بها ينتج عنها فقدان للتنوع البيولوجي الهام، وله تداعيات في غاية الخطورة على مستوى العالم.

ولفت إلى أن غابات الأمازون ينتج عنها كميات كبيرة من الأمطار، ولكنها بدأت تقل بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعواصف الشديدة التي تنقل كتل الأمطار إلى مكان أخر، ولا تجعلها تسقط في أماكنها الطبيعية.