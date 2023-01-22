مصرع وإصابة 8 أشخاص في حريق مبنى من 3 طوابق باليابان

لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء حريق اندلع بمبنى مكون من 3 طوابق في مدينة «كوبي» عاصمة محافظة هيوجو جنوب غربي جزيرة هونشو اليابانية.

4 إصابات في اليابان

ونقلت السلطات اليابانية، 4 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا إلى المستشفى في حالة حرجة، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت السلطات، إلى احتراق 60 مترًا مربعًا من الطابقين الأول والثاني، من حوالي 300 متر مربع من المبنى المكون من 3 طوابق.

إطفاء الحريق في اليابان

وقالت الشرطة اليابانية، إلى ورود مكالمة إلى إدارة الإطفاء بشأن حريق في مجمع سكني في مدينة «كوبي» بالقرب من محطة «قطار كوبي» في حوالي الساعة 01:30 بالتوقيت المحلي «06:30 مساء أمس السبت بتوقيت القاهرة».

وأخمدت السلطات اليابانية، حريق مدينة «كوبي»، بعد 3 ساعات فقط، فيما عثرت السلطات في الطابق الأرضي من المبنى على جثث الضحايا.

وأشارت وسائل إعلام يابانية، إلى أن الطابق الأول من المبنى يضم حوالي 30 غرفة.