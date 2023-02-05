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زلزال بقوة 3 ريختر يضرب «بحيرة خانكا» على الحدود بين روسيا والصين

كتب:

حسن رمضان
06:53 ص | الأحد 05 فبراير 2023
قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

قراءات الزلزال-صورة أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، مياه «بحيرة خانكا» الواقعة  على حدود «بريموري» بين روسيا والصين.

«بحيرة خانكا» التي ضربها الزلزال، تقع على الحدود بين «بريمورسكي كراي» الواقعة في منطقة الشرق الأقصى الروسية ومقاطعة «هيلونجيانج» شمال شرق الصين.

وقالت السلطات الروسية، إن مركز زلزال «بحيرة خانكا»، وقع على عمق 6 كيلومترات وعلى مسافة نحو 25 كيلومترا شرقي مدينة «سباسك دالني»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية. 

زلزال بحيرة خانكا

وأشارت السلطات الروسية، إلى شعور الناس بالزلزال الذي ضرب «بحيرة خانكا».

وفي وقت سابق، شهدت «كامتشاتكا» الروسية، زلزال بقوة  5.6 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لـ «شبه الجزيرة» على عمق 33 كيلومترًا.

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بقلم حسن رمضان