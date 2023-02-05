رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية.. اعرف التفاصيل

يمكن لطلاب المرحلة الإعدادية الذين يترقبون نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، فور إعلان مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عن الانتهاء من رصد ومتابعة درجات الطلاب، وذلك خلال الأسبوع الجاري.

وترصد بوابة «الوطن» في سطور التقرير التالية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، وكيفية حصول الطالب على درجاته في امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الجاري للشهادة الإعدادية بالشرقية، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وقالت مصادر بمديرية التربية والتعليم في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه سوف يتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية خلال الأسبوع الجاري فور الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الامتحانات للطلاب، لافتا إلى الإعلان عنها بعد اعتمادها من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

وأوضح المصدر ذاته أنه فور ظهور النتيجة واعتمادها من قبل محافظ الشرقية سوف يتم الإعلان عنها، كما يتم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، لافتا إلى إمكانية الطالب فتح الرابط والحصول على الرابط عبر موقوع مديرية التربية والتعليم الإلكتروني أو عبر البوابة الالكترونية لبوابة محافظة الشرقية من هذا الرابط التالي اضغط هنا

الكثافة الطلابية استغرقت وقتا أطول في أعمال التصحيح

وأشار المصدر بمديرية التربية والتعليم إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري فور الانتهاء من رصد الدرجات، لافتا إلى الكثافة الطلابية بالمديرية تلك التي استغرقت وقتا أطول في تصحيح أوراق الإجابات، إذ أن عدد الطلاب أكثر من 138 طالب وطالبة.

اكثر من 138 ألف طالب ينتظروا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وقال إن أكثر من 138 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات في الشهادة الإعدادية بالشرقية على مستوى 20 إدارة تعليمية، وسوف يتاح للطالب خلال الأسبوع الجاري الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية ومن ثم تسجيل الدخول للموقع برقم الجلوس والاسم وبالتالي الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

موعد التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

وأوضح المصدر أنه يتم الإعلان عن فتح باب التظلمات بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية، كما ويتم الإعلان عن قيمة الرسوم بعد ظهور النتيجة، ويمكن للطالب على مستوى 20 إدارة تعليمية التظلم على المواد المراد إعادة تصحيحها، ويتم إعلانه بموعد التصحيح للحضور.