رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الشرقية.. برقم الجلوس

أعلنت مديرية مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الشرقية، إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022، على موقعها الإلكتروني الرسمي وكذلك الموقع الرسمي للمحافظة، اليوم، وذلك بعدما اعتمدها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم ، بنسبة نجاح 84,26%، وهنأ المحافظ الطلاب والطالبات بالنجاح متنميا لهم دوام التوفيق والنجاح.

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022

ويمكن للطلاب والطالبات بمحافظة الشرقية معرفة النتيجة من خلال لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022، برقم الجلوس الذي حصل عليه الطالب من المدرسة، وذلك من خلال صفحة المديرية على موقع «فيسبوك» من هـنـا، أو موقع البوابة الرسمية لمحافظة الشرقية هـنـا وذلك بحسب تصريحات محمد رمضان، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الإعدادية هذا العام

وكان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أعلن في وقت سابق، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ 136 ألفا و982 طالبا وطالبة.

وأوضح وكيل ا تقسيم الطلاب إلى 134 ألفا و750 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، و2157 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية، و55 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للأمل، و11 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية للنور للمكفوفين، و9 طلاب بلجنة مستشفى 57357، وذلك أمام 769 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية.