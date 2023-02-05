فوائد زيت السمسم للشعر.. منها حمايته من الشمس والتلف

يتعرض الشعر للعديد من المشكلات المختلفة التى تؤثر على نموه، منها التساقط والهيشان والتقصف، وبالتالي يحتاج إلى تغذيته ببعض أنواع الزيوت، ليحصل على الفائدة الكاملة من الفيتامينات الموجودة فيها، بهدف أن يصبح أكثر نعومة وكثافة، فضلا عن لمعانه وزيادة طوله، ومن أفضل الزيوت للشعر التالف هو زيت السمسم، وتستعرض الوطن فوائد زيت السمسم للشعر في السطور القادمة.

فوائد زيت السمسم للشعر

وأكدت خبيرة الشعر فاتن الغريب في حوار لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «دي إم سي»، على فوائد زيت السمسم للشعر، أهمها أنه ييعتبر عازلا طبيعا للشعر عن حرارة الشمس التي تعرضه للتلف أو مياه البحر التى لها نفس التأثير السلبي على الشعر.

وقالت إنّ حرارة الشمس تؤدي إلى التقصف والجفاف، وكذلك مياه البحر ويمكن للشخص الذي يرغب في تعرض شعره لمياه البحر، أن يغسل شعره أولا بالمياه، ثم يضع كمية قليلة على فروة الرأس من زيت السمسم، وبذلك يكون حاجزا بين الشعرة ومياه البحر المالح أو حرارة الشمس

وأضافت أنه عند العودة إلى المنزل يفضل غسل الشعر مرة أخرى بـ«شامبو»، لإزالة الطبقة الزيتية منه، موضحة أن من فوائد زيت السمسم للشعر، هو حفاظه على لون الصبغة لفترة طويلة.

الحفاظ على الشعر من التساقط

وذكر الدكتور مروان سالم، أخصائي التغذية العلاجية، في حوار له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «دي إم سي»، أنّ فوائد زيت السمسم للشعر كثيرة، كونه يحافظ على الشعر من التعرض للتقصف أو التساقط، إلا أنه أيضا يساهم بشكل كبير في حماية الجسم من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار إلى أنه في حال عدم تناول أو استخدام زيت السمسم يمكن البحث عنه في الأطعمة التى نتناولها، وضرب مثالا بـ«الطحينة»، فالسمسم هو أحد المكونات الأساسية للطحينة التى تتواجد في معظم البيوت المصرية، وتحمل العديد من الفوائد منها تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

وبحسب «مروان» تحتوي «الطحينة» على مادة السيسامين، وهو أحد مواد الأكسدة المهمة للجسم، ولها تأثير كبير كمضاد للالتهابات، فضلا عن احتوائها على نسبة كبيرة من الكالسيوم والحديد، والزنك، بالإضافة إلى حمض «الماسيونين»، الذي يساعد على تأخير مرحلة الشيب، قائلا «يساعد زيت السمسم على تأخير ظهور الشعر الأبيض والتقليل منه، كذلك له دور في تغميق لون الشعر، إذ أنه يعمل على تجديد الخلايا بفروة الرأس».