حبس المتهم بقتل «عريس قليوب» وإصابة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت جهات التحقيق في مركز قليوب بحبس المتهم بقتل شخص وإصابة شقيقه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية قيامه بالتربص بهما وإطلاق الرصاص عليهما منذ عدة أيام، ما أسفر عن مصرع أحدهما والذي عرف بـ«عريس قليوب» لزواجه قبل الواقعة بوقت قليل، وإصابة شقيقه، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

ضبط المتهم بقتل عريس قليوب

وكانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية تمكنت من ضبط المتهم بإطلاق النيران على شقيقين وتسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر، وذلك بعد إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع خط سير المتهم، حيث تبين أنه مسجل خطر.

وكشفت التحقيقات وسؤال شهود العيان أمام جهات التحقيق، أن المتهم عاطل ومسجل خطر، وأطلق الرصاص على شقيقين في الشارع أثناء ذهابهما للعمل بقرية ناي دائرة مركز شرطة قليوب، ما أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الآخر.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بقيام مسجل خطر بإطلاق النيران على شقيقين، وأسفر عن مقتل الشقيق الأكبر، وإصابة شقيقه وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام عاطل يدعى «محمد ا»، 32 عاما، كان مسجونا على ذمة قضايا ومسجل خطر، بإطلاق النيران من سلاح ناري بندقية آلية على «أحمد أبو شوية»، 28 سنة، عريس منذ شهرين، وإصابة شقيقه «خليل أبوشوية»، 26 سنة، بطلق ناري في القدمين، وتم حجزه في المستشفى في حالة خطرة وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة معاوني رئيس المباحث، تم استهدافه وأمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة «بندقية آلي» وعدد من الطلقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وأوضح أحمد داود، محام، لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عقوبة جريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد، وتصل عقوبتهما إلى الإعدام شنقا، بجانب حيازة سلاح بدون ترخيص.