إحالة أوراق سائق إلى المفتي بتهمة قتل عامل لسرقته بالإكراه في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بإحالة أوراق سائق في اتهامه بقتل عامل مزرعة لسرقته بقرية برقطا في مركز كفر شكر، إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم في الدائرة التاسعة محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سامح عبدالغني العنتبلي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسن خطاب ومحمود مجدي عبدالمقصود، وأمانة سر كمال جاويش وعيد عبدالصادق عويس.

تحقيقات قتل عامل في كفر شكر

وكشفت التحقيقات وأمر الإحالة في القضية رقم 840 لسنة 2021 جنايات كفر شكر، المقيدة برقم 14 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أنه في أبريل عام 2020، قتل «فرج. م. ص»، 39 سنة، سائق، مقيم بميت راضي مركز بنها، المجني عليه محمد عربي سليمان بيومي، عامل بمزرعة، طالب جامعي، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض «مطواة» وأداة «حبل»، واستدرجه إلى مكان.

وأوضحت التحقيقات أنه ما إن ظفر المتهم بالمجني عليه حتى أشهر في وجهه السلاح الأبيض، مهددا به إياه لإرضاخه، وكبل يديه مستخدمًا الأداة السالف ذكرها، ثم نزع رباط بنطال الأخير ضاغطًا به حول عنقه ومتعديا عليه بالسلاح الأبيض، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته المبينة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم سرق مويايل ودراجة نارية خاصين بالمجني عليه

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، سرق دراجة نارية والموبايل المووين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام بأن أشهر في وجهه السلاح الأبيض «مطواة»، محل الوصف اللاحق، مهددًا به إياه، ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.