والدة «عريس قليوب» تروي اللحظات الأخيرة في حياته: نطق الشهادتين ومات

«مات صائما ونطق الشهادتين قبل وفاته»، هكذا كشفت والدة الشاب أحمد أبو شوية، تفاصيل مصرعه على يد مسجل خطر، وإصابة شقيقه «خليل» في نفس الحادث الذي وقع بقرية ناي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، بينما فر المتهم هاربا.

اللحظات الأخيرة في حياة عريس قليوب

وقال والدة المجني عليه خلال حديثها لـ«الوطن»، إن المتهم يدعى «محمد أ»، مسجل خطر، وكان يتربص لابنيها «محمد» و«خليل» أثناء ذهابهما لعملهما وتعدى عليهما بإطلاق الرصاص، مستعينا على ذلك بأصدقائه الذي استولوا على درجة نارية خاصة بالمجني عليهما.

وأضافت «أم أحمد»، أنه سلّم عليها خلال خروجه إلى العمل صباح الخميس الماضي، وبعدها تفاجأت باتصال تليفوني يبلغها بمصرعه، فذهبت إلى مكان الجريمة ووجدت ابنها غارقا في دمائه، وردد الشهادة في أحضانها 3 مرات وكان صائما، مطالبة بالقصاص له ولشقيقه الذي أصيب في الحادث بطلق ناري بالقدم، ويتلقى العلاج بالمستشفى.

وأكدت «أم أحمد» أن المتهم مسجل خطر، وتربص لابنيها أثناء ذهابهما إلى العمل، حيث كان يعمل المجني عليه في كافتيريا، موضحة أن سبب الجريمة انتقام المتهم من المجني عليه لقيامه بالإبلاغ عنه قي وقت سابق، ما تسبب في القبض عليه حينها بتهمة سرقة سيارات بالمركز.

تفاصيل مقتل عريس قليوب

فيما كشفت التحقيقات وتحريات مباحث مركز قليوب، أن المتهم أطلق أعيرة نارية من بندقية آلية على المجني عليه، فلقي مصرعه في الحال، بينما أصيب شقيقه بطلق ناري في قدميه وظل يطلق الرصاص في الهواء لإرهاب الأهالي ومنعهم من مساعدتهما وفر هاربا.

ودلت تحريات مباحث القليوبية أن المجني عليه متزوج منذ شهرين فقط، والمتهم قتله انتقاما منه بعد ما سلمه لرجال الشرطة لاتهامه في عدة حوادث سرقة سيارات بالمنطقة، والمجني عليه مشهودا له بالشهامة والطيبة طيلة عمره، وكان دائما يقف بجانب أي شخص يريد المساعدة.

التصريح بدفن الجثة

وكانت جهات التحقيق بالقليوبية قد أمرت بالتصريح بدفن جثة الشاب أحمد أبو شوية، 28 عاما، والذي لقي مصرعه بطلق ناري في الصدر على يد عاطل مسجل خطر بقرية ناي مركز قليوب، انتقاما منه لإبلاغه عن المتهم في واقعة سابقة لسرقة السيارات بالإكراه، كما امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لشقيق القتيل، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط الجاني.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام عاطل يدعى «محمد ا»، 32 عاما، كان مسجونا على ذمة قضايا ومسجل خطر، بإطلاق النيران من سلاح ناري بندقية آلية على «أحمد أبو شوية»، 28 سنة، عريس منذ شهرين، وإصابة شقيقه «خليل أبوشوية»، 26 سنة، بطلق ناري في القدمين، وتم حجزه في المستشفى في حالة خطرة وفر المتهم هاربا.

إخطار بمصرع شخص وإصابة شقيقه

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بقيام مسجل خطر بإطلاق النيران على شقيقين، وأسفر عن مقتل الشقيق الأكبر، وإصابة شقيقه وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

العقوبة القانونية

وأوضح أحمد داود، محام، لـ«الوطن»، أن المتهم ارتكب واقعة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وتصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا، حيث يتم تقديم المتهم وفق التحقيقات المتاحة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بجانب العقوبة الخاصة بحيازة سلاح دون ترخيص والشروع في قتل شقيق المجني عليه.