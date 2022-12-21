تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل سائق توك توك في القليوبية إلى يناير

قضت محكمة جنايات بنها، بتأجيل محاكمة عامل بكافتيريا في قتل سائق توك توك في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الصوت العالي للموسيقى، إذ ضرب المتهم، المجني عليه بقطعة كسر سيراميك في رقبته، فلقي مصرعه في الحال، في قرية زاوية بلتان مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، إلى جلسة اليوم الثاني من دور الانعقاد في يناير المقبل لاستكمال الإجراءات.

وصدر الحكم في جنايات بنها، برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب وعضوية المستشارين وليد محمد صيرة ومدحت مجدي مكي ومحمود عبد الحميد السعدني وأمانة سر نادر السقا.

إحالة المتهم لجنايات بنها

وأحال المحامي العام لنيابات شمال بنها الكلية، المتهم ويدعى «أحمد ا ا» 22 سنة عامل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل المجنى عليه «حسن إ ف» سائق توك توك عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، إثر نشوب مشاجرة بينهما، إذ أستل أداة «قطعة كسر سيراميك» وعاجله بضربة في الجانب الأيسر من العنق، فأحدث به إصابته التي أودت بحياته، كما حاز المتهم بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية، الأداة الحادة.

تفاصيل مصرع سائق في مشاجرة مع عامل بطوخ

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة، إلى شهود عيان الواقعة الذين أكدوا أنهم تناهى إلى سماعهم صوت مشاجرة وأصوات عالية بين المتهم والمجني عليه ليتطور الأمر لمشاجرة بينهما، وباستطلاع الأمر شاهدوا المتهم ممسكًا بالمجني عليه، فتدخلوا لفضها، وتفاجئوا بنزيف حاد من الناحية اليسرى بعنق الأخير، فحاولوا مداركته إلا أنه فارق الحياة.

وكشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة طوخ، صحة ارتكاب المتهم للواقعة على نحو لا يخرج مضمونه عما شهد به شهود الواقعة، من نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب ارتفاع صوت الكاسيت بالأغاني، تطورت إلى مشاجرة بينهما.

ولفت التقرير المبدئي، لمناظرة جثة المجني عليه، إلى أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية مع فشل محاولات الإنعاش القلبي الرئوي، على إثر إدعاء جرح طعني وقطع بأوردة رئيسية بالرقبة نتيجة نصل آلة حادة.