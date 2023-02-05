رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في المحافظات.. وخطوات التقديم

يتساءل طلاب الصف الثالث الإعدادي، وأولياء أمورهم، عن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظات مصر، وذلك عقب ظهور النتيجة في عديد من المحافظات، وإعلان محافظات أخرى عن موعد ظهورها خلال أيام قليلة، وبحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري.

وتستعرض «الوطن» رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 على مستوى محافظات مصر التي بدأت أمس السبت في العديد من المحافظات، وغدٍ في باقي المحافظات، وستبدأ بمجرد إعلان النتيجة في المحافظات الأخرى، وتستمر التظلمات لمدة أسبوعين بحسب ما تحدده كل مديرية تعليمية في كل محافظة من محافظات مصر.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

وبحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم بكافة محافظات مصر التي ظهرت بها النتائج، فإن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 بلغت 35 جنيها للمادة الواحدة خلال الفصل الدراسي الجاري.

خطوات دفع رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023

- يتوجه ولى الأمر الى المجمع الخدمي للامتحانات التابع للمديرية التي ينتظم فيها طفله، وذلك لملء نموذج طلب إعادة الفحص.

- تحديد المواد التي يرغب فى التظلم من نتيجتها، ودفع الرسوم المقررة لدى المعاون المالي «الخزينة»، بواقع خمسة وثلاثون جنيها عن كل مادة، مرفق معها صورتي بطاقة لولي الأمر.

- يقوم ولي الأمر بتسليم الطلب مرفقا به قسيمة سداد الرسوم الى اللجنة المشكلة بمقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الاعدادية بالمجمع الخدمي للامتحانات لتحديد جلسة الاطلاع.

- يتوجه ولي الأمر بصحبة الطالب فى الموعد المحدد لجلسة الاطلاع بمقر لجنة النظام والمراقبة، لكتابة الإقرار والاطلاع على الصورة الضوئية لكراسة الاجابة في المواد المتظلم منها.

موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وانطلقت تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظتي الإسكندرية والسويس، أمس السبت، وتستمر حتى يوم 19 فبراير الجاري، أي على مدار 15 يومًا، وفقًا لإعلان مديريات التربية والتعليم بالمحافظتين في بيان لهما.

كما انطلقت التظلمات اليوم بمحافظتي القاهرة والجيزة حتى يوم 20 فبراير، ولمدة 15 يومًا، وفقًا لبيان التربية والتعليم في كلا المحافظتين، فيما بدأت بمحافظة بورسعيد بالفعل الأربعاء الماضي الموافق، على أن يكون آخر يوم لتقديم التظلمات هو 16 فبراير الجاري، أي تستمر لمدة 15 يومًا، على أن تبدأ في سائر المحافظات فور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.