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«العربية»: «طالبان» تنفذ هجوما انتحاريا ضد الأمن الباكستاني في كويتا (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
11:37 ص | الأحد 05 فبراير 2023
أفراد من حركة طالبان

أفراد من حركة طالبان

أعلن حركة طالبان باكستان، قبل قليل، تنفيذ هجوم انتحاري ضد قوات الأمن في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

إصابة 5 أشخاص

وبحسب ما ذكره الإعلام الباكستاني، فإنّ 5 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء تفجير انتحاري في مدينة كويتا، وطوّقت القوات الأمنية المنطقة، بينما تتم عملية نقل المصابين إلى مستشفى بنازير، علمًا بأن عمليات الإنقاذ لا زالت جارية.

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