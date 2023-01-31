ارتفاع ضحايا تفجير مسجد بيشاور في باكستان إلى 292 قتيلا ومصابا

أعلنت السلطات الباكستانية، ارتفاع ضحايا انفجار مسجد مدينة بيشاور إلى 92 قتيلًا، وأكثر من 200 مصاب، ولا تزال عملية الإنقاذ جارية حيث تتم إزالة الأنقاض بحثا عن الضحايا، فيما أعلن رئيس وزراء تصريف الأعمال في «خيبر بختونخوا»، محمد عزام خان، حدادًا عامًا في الإقليم.

100 مصاب يخضعون للعلاج

وبحسب غرفة التحكم التابعة لشرطة بيشاور، نُقل أكثر من 200 جريح إلى مستشفى ليدي ريدينغ، منهم 100 مصاب يخضعون للعلاج وخرج الباقون، وتم تسليم جثث شهداء الانفجار إلى ذويهم بعد التعرف عليهم لدفنهم، وفقا لصحيفة «إكسبريس تريبيون»، الباكستانية.

وقال الشرطة في بيان، إن انتحاريا فجر نفسه بمسجد بيشاور، وأكد المسؤولون أنه كان هجوما انتحاريا وأن الانتحاري كان يقف في الصف الأمامي وقت الانفجار، وأضاف محمد إعجاز خان، ضابط شرطة بالعاصمة بيشاور، إن المهاجم فجر حمولته في اللحظة التي اصطف فيها مئات الأشخاص لأداء الصلاة.

ويقع المسجد داخل مجمع شديد التحصين في بيشاور يضم مقرًا لقوات الشرطة ومكاتب إدارة مكافحة الإرهاب، وقال وئيس حكومة تصريف الأعمال في «خيبر بختونخوا»، إن المهاجم عبر عدة حواجز تحرسها قوات الأمن للوصول إلى مجمع «المنطقة الحمراء»، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة كيفية اختراق المهاجم للطوق الأمني وما إذا كان هناك أي تحقيق داخل المساعدة.

إعلان حالة الطوارئ

في أعقاب التفجير، أعلنت إدارة الصحة بالمقاطعة حالة الطوارئ بمنطقة بيشاور، وطالبت جميع العاملين في المجال الطبي بالبقاء في الخدمة وأصدرت نداءً للتبرع بالدم.

وأمس أقيمت جنازة في خطوط شرطة بيشاور لـ 27 شهيدا من رجال الشرطة والشباب، وقدمت وحدة من قوات الشرطة تحية للشهداء حيث تم التوجه بنعوشهم المغطاة بالعلم الوطني إلى ساحة الشرطة.

ولا تزال عملية الإنقاذ تحت الأرض داخل المسجد حيث دفن عدد من الأشخاص تحت الأنقاض

كما أكد رئيس عمليات حماية المدنيين أن عددًا من رجال الشرطة ما زالوا عالقين تحت الأنقاض ، وكان رجال الإنقاذ يحاولون إخراجهم

قاعة المسجد كانت مكتظة بما يصل إلى 400 مصلي

ونوه إلى أن قاعة المسجد كانت مكتظة بما يصل إلى 400 مصلي، ومعظم القتلى من ضباط الشرطة.

وقالت شرطة إسلام أباد إنه في أعقاب الانفجار المميت ، أعلنت حكومة الإقليم يوم حداد اليوم ، كما أعلنت حالة التأهب القصوى في العاصمة الفيدرالية.