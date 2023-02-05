«الثقافة»: معرض الكتاب مميز رغم التحديات والإقبال مبهر «فيديو»

قال محمد الفقي وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب، إنّ جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب يصر أن يؤكد تميزه دوما رغم أي تحديات، موضحًا: «في الدورة الاستثنائية في ظل أزمة كورونا، كان الإقبال مبهرا، وهناك إصرار على القراءة والثقافة والكتاب».

الكتاب في نفس أولويات الأكل والشرب لدى المصريين

وأضاف وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في هذه الدورة، يؤكد جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب أن القراءة والثقافة والكتاب في نفس أولويات الأكل والشرب لدى المصريين».

أزمة اقتصادية عالمية وارتفاع عام في الأسعار

وتابع وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب: «هناك أزمة اقتصادية عالمية وارتفاع عام في الأسعار، وبالتالي فإنه عندما يصر الجمهور على الإقبال المبشر بهذا الشكل، فإن هذا شيء مبشر جدا، لم نتوقع هذا الإقبال، فقد فاق التوقعات، اقتربنا من 3 ملايين زائر، وهذا ما لا يحدث في أي مكان بالعالم، ولا أعتقد ان هناك حدثا يجمع 3 ملايين شخص في 10 أيام».