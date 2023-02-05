برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز تقرير «الوطن» عن جمهور معرض الكتاب

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا نشر في عدد «الوطن» الصادر اليوم، بعنوان «المعرض أستقبل 300 رحلة جامعية ومدرسية وأندية شباب»، الذي تناول وصول أعداد الزائرين للمعرض إلى 21.5 الف فرد من مختلف الأعمار بدورته الـ54، بعد أن فتح أبوابه أمام الجمهور في 26 يناير الماضي والتنسيق تم إلكترونيًا.

أكثر من 300 رحلة متنوعة من مختلف المحافظات والقرى

فاستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية، أكثر من 300 رحلة متنوعة من مختلف المحافظات والقرى بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي أنقسمت إلى رحلات جامعية ومدرسية، إضافة إلى رحلات أندية الشباب والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المحتمع المدني، إذ تمّ التنسيق لهذه الرحلات كافة إلكترونيًا لزيارة معرض الكتاب.