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معرض الكتاب

مساء dmc يبرز الزحام على الإقبال على فعاليات الأطفال في معرض الكتاب «فيديو»

كتب:

شريف سليمان
11:16 م | السبت 04 فبراير 2023
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

عرض برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، تقريرا بعنوان «في دورته الـ54 .. إقبال كثيف وفاعليات متنوعة للطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023».

وذكر التقرير، أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ما زالت مستمرة، حتى السادس من فبراير الجاري، حيث تخطت أعداد زوار المعرض 1.5 مليون زائر قبل عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم أن الفئات العمرية تجد اهتماماتها في المعرض إلا أن هناك اهتماما بالغا وشديدا بالطفل تحت 18 سنة تحديدا، حيث تشهد القاعة المخصصة للأطفال أكثر من 50 حدث ما بين ورش توعوية وأنشطة فنية وأنشطة متخصصة بتنمية مهارات الطفل، بالإضافة إلى عروض فنية ومسرحية وعروض أفلام وثائقية وأفلام خاصة بالطفل.

إلى ذلك، قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت: «المعرض فرصة رائعة بالنسبة لي، من أجل التحدث مع الأطفال ومعرفة رد فعل القصص عليهم، لأن الطفل هو المتلقي الذي أكتب له، وبالتالي، من المهم ان أقابله وأحكي له ونتناقش في القصص».

 

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