«معرض الكتاب كرنفال مصري لمكافحة التطرف» على غلاف مجلة الإذاعة والتلفزيون

صدر العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتلفزيون التي تصدر بشكل أسبوعي برئاسة الكاتب الصحفي خالد حنفي، وتضمن العدد مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والفنية فضلا عن ملحق ماسبيرو الرياضي داخل العدد، كما تصدرت صورة الفنانة مايا دياب غلاف العدد.

مجلة الإذاعة والتلفزيون

وجاء على غلاف العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتلفزيون، الذي صدر أمس، عددا من العناوين عن أبرز موضوعات العدد التي جاءت كالتالي:

- حصاد الدبلوماسية الرئاسية في 7 أيام: شراكات اقتصادية واستثمارات جديدة مع 3 دول.

- معرض القاهرة الدولي للكتاب كرنفال مصري لمكافحة التطرف بفنون الإبداع والثقافة.

- مايا دياب: بحب الست القوية.

وتصدّر غلاف العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتلفزيون صورة الفنانة مايا دياب مصحوبة بعنوان: بحب الست القوية.

ملحق ماسبيرو الرياضي

كما تضمن العدد ملحق ماسبيرو الرياضي الذي تصدر فيه الشناوي حارس النادي الأهلي الغلاف وتضمن عددًا من الموضوعات ومنها:

- الشناوي أغلى لاعب في الأهلي.

- كولر يوافق على بيع سافيو.

- تيجانا يثير غضب لاعبي الزمالك.

- الخطيب كلمة السر في صفقة قندوسي.