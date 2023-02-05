مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق هائل بالشرابية

سيطرت الحماية المدنية في القاهرة، على حريق اندلع في شقة سكنية بمنطقة الشرابية، أسفر عن مصرع 5 أشخاص تبيّن أنّهم من أسرة واحدة، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حريق الشرابية

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية، وانتقل رجال الشرطة إلى المكان، وبالفحص تبيّن أنّ الحريق اندلع داخل الشقة داخلها أسرة كاملة، ونتيجة الاختناق ومحاصرة النيران للضحايا، لقي 5 أشخاص من الأسرة مصرعهم.

رفع آثار الحريق

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحريق وأمرت بنقل الجثث إلى مشرحة المستشفى، وعمل الإسعافات اللازمة للفتاة الناجية، وانتقل خبراء الأدلة الجنائية إلى المكان للمعاينة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران داخل الشقة ومنع امتدادها للأماكن المجاورة، كما فرض رجال الشرطة كردونا أمنيا حول المكان.