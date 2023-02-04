إخماد حريق داخل منزل في قرية «دوره» بالمنيا دون إصابات

أخمدت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، حريقا اندلع في منزل بقرية دروه في مركز ملوي، بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية.

إخماد حريق في منزل بمركز ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بالطابق الثاني داخل منزل رضا عبد النور بركات الكائن بقرية بني خالد بالوحدة المحلية لدروه في غرب مركز ملوي.

بانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، جرى إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية، فيما انحصرت الخسائر المادية عي احتراق بعض محتويات وأثاث الشقة، وجرى التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

إصابة شخص سقط من علو

من جهة أخرى، تلقى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق بلاغا، من مستشفي التأمين الصحي بوصول ع.س، 42 عاما، مقيم بقرية إطسا مصابا باشتباه كسور.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصاب سقط من علو سلم داخل منزله، الكائن بقرية إطسا بالوحدة المحلية للبيهو، بسبب اختلال توازنه، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.