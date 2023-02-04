السيطرة على حريق اندلع في 3 منازل بالفيوم

صرخات واستغاثات مرتفعة أيقظت الجميع من نومهم في الثالثة فجر اليوم السبت، فضلًا عن تصاعد دخان كثيف، ورائحة الاحتراق ملأت الأرجاء، ليتفاجأ أهالي قرية الريان بنطاق مركز يوسف الصديق، باندلاع حريق هائل في 3 منازل متلاصقة، والتهام النيران لمحتويات المنازل الثلاثة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق المنازل الثلاثة، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، دون معرفة سبب الحريق حتى الآن، فيما تكثف قوات الأمن من جهودها لمعرفة أسباب الحريق.

بلاغ بنشوب حريق في 3 منازل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد عمر محمد عبد المنعم مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي قرية الريان بدائرة المركز، بنشوب حريق هائل في 3 منازل، حيث نشبت النيران في أحد المنازل ثم امتدت للمنزلين المجاورين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية المكونة من 3 سيارات مطافئ، ورجال الإطفاء، وقوة أمنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبينّ نشوب حريق هائل في 3 منازل بجوار مسجد الحج بكري بقرية الريان بنطاق مركز يوسف الصديق، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها بمساعدة أهالي القرية الذين تجمعوا على الفور لتقديم المساعدة، ثم تبريدها منعًا لاشتعالها مجددًا.

جهود مكثفة لمعرفة أسباب الحريق

وتكثف مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، برئاسة المقدم عبد الله عثمان رئيس المباحث، من جهودها، لمعرفة أسباب الحريق، والتأكد من وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق من عدمه، كما قام فريق من المعمل الجنائي بمعاينة مكان الحريق، للوقوف على أسباب نشوب النيران.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.