ضبط شخصين سرقا بيانات بطاقات دفع إلكتروني في الجيزة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة (بعدة مواطنين) فى القيام بعمليات شرائية عبر مواقع التسوق الإلكترونى دون علمهم ، بقصد الإستيلاء على أمواله.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (جهاز لاب توب – 2 هاتف محمول) من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) "تم ضبطه" ، وبمواجهتهما إعترف الثانى بإتفاقه مع المتهم الأول للإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وتسليمها له لإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية للبضائع والمنتجات من مواقع التسوق الإلكترونى لإبعاد الشبهات عنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.