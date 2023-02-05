ضبط 765 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية في سوبر ماركت بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط 765 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 765 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً يفيد بضبط 765 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لدي سوبر ماركت بمدينة كفر الشيخ.

جرى التحفظ على المضبوطات، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 798 لسنة 2023م، جنح قسم أول كفر الشيخ.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.