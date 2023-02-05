ضبط 2.5 كيلو حشيش بحوزة مسجلين خطر في المرج

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة المنوفية، حال ترددهما على دائرة قسم شرطة المرج، مستقلان سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

اعترافات المتهمين

واقتاد رجال الشرطة، المتهمين إلى القسم، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاصال بعملائهما، واتخذت الإجراءات القانونية.