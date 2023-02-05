مأساة مصرع أسرة في حريق بالشرابية.. استخراج 5 جثث متفحمة من الشقة

تجري جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقاتها في مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في حريق اندلع داخل شقتهم بمنطقة الشرابية، حيث أمرت جهات التحقيق بنقل الجثث إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها تمهيدًا للتصريح بدفنهم وتسليم الجثث لذويهم، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، كما يقوم خبراء الأدلة الجنائية بالمعاينة لمعرفة السبب وراء اندلاع الحريق داخل الشقة.

تفاصيل مصرع 5 من أسرة واحدة

في صباح اليوم، تفاجأ الأهالي في منطقة الشرابية بخروج دخان كثيف من داخل أحد المنازل، وعلى الفور أسرعوا إلى الشقة، وتبين أنه مغلقة من الداخل، وتم إبلاغ رجال الشرطة والحماية المدنية، كما تمكن الأهالي ورجال الحماية المدنية من إخراج الضحايا من داخل الشقة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات في واقعة حريق شقة الشرابية، أن الحريق اندلع داخل الشقة وقت تواجد الأسرة بالداخل، وفي لحظات تحولت الشقة إلى جمرة من النيران تسببت في تفحم ومصرع الضحايا الخمسة، كما التهمت النيران محتويات الشقة من الداخل.

كردون أمني

وفرض رجال الشرطة كردونا أمنيا بمحيط الحريق، كما دفعت الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق بالشقة ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة، ويقوم خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة آثار الحريق داخل الشقة لمعرفة السبب وراء اندلاع الحريق.