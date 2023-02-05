رابط نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بـ«أزهر الشرقية»

تسلم الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2022.

رابط نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

وأعلن أزهر الشرقية أن النتيجة متاحة للطلاب برقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط هــنـا.

وعقب اعتماد النتائج حرص رئيس المنطقة الأزهرية على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للمداومة على التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة.

اعتماد النتيجة للفصل الدراسي الأول رسميا

حضر مراسم تسلم النتائج الوكيل الثقافي للمنطقة ومدير الامتحانات ومدير المرحلة ورئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية والابتدائية.

كما قام بتقديم الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم في رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، مؤكدًا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار في حياتهم، حتى يسهموا في بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.

وبلغت نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية 96.9%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية 90%.

ارتفاع نسب النجاح العام الحالي

وأعرب رئيس الإدارة المركزية عن بالغ سعادته بنسب النجاح هذا العام، والتي تمثل تحديًا غير مسبوق لجميع القائمين على العملية التعليمية بمنطقة الشرقية؛ مؤكدا أن أعمال الامتحانات تمت بكفاءة عالية، ولوحظ هذا العام ارتفاعاً تدريجياً لشريحة الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأكثر، كما تناقص أعداد الطلاب الحاصلين على أقل من 50% عن العام الماضي، كما وصل معدل الخطأ في أعمال إنهاء النتائج إلى صفر%، الأمر الذي يعكس جهود منطقة الشرقية في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

كما توجه رئيس أزهر الشرقية بالشكر إلى رئيس لجنة النظام والمراقبة، وأعضاء كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية، على المجهود المبذول في إنهاء النتائج على أكمل وجه بكل دقة وسرعة.

وقال الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، إن النتائج موجودة بالمعاهد اعتباراً من اليوم، ويمكن للطلاب الاطلاع على بيان درجات المواد الدراسية، مؤكدا أنه تم فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوعين.