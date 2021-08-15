للوصول أسرع إلى بوابة الأزهر التعليمية.. نتائج الطلاب 2021 برقم الجلوس

يعلن الأزهر بعد قليل نتائج الثانوية الأزهرية 2021، بعد أن انتهى الطلاب من تأدية الامتحانات وأجريت عملية التصحيح، وخلال الساعات الحالية يبحث الملايين عن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر التعليمية نتائج الطلاب 2021 برقم الجلوس وذلك للحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2021، خاصة بعدما أعلن الأزهر الشريف أسماء العشرة الأوائل في القسم العلمي.

بوابة الأزهر التعليمية نتائج الطلاب 2021 برقم الجلوس

وبشأن بوابة الأزهر التعليمية نتائج الطلاب 2021 برقم الجلوس، حدد وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 والتي ستُعلن في مؤتمر صحفي اليوم الساعة الواحدة ظهرا.

وحول بوابة الأزهر التعليمية نتائج الطلاب 2021 برقم الجلوس، حدد الأزهر الشريف موقع ظهور نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية لعام 2021، وللتحويل إلي بوابة الأزهر التعلمية فورا أضغط هنا.

الأزهر يحدد أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2021

وأعلن الأزهر الشريف أمس أسماء الأوائل بالقسمي العلمي والأدبي في نتيجة الثانوية الأزهرية، وحصل 5 طلاب على مجموع 100%، من المجموع الكلي، وجاءت أسماهم كالتالي: «أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمي عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجي، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقي حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن علي (معهد الحج محمد عبدالوهاب النموذجي، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبدالفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية).

كما أعلن الأزهر أيضا أن الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) حصلت على المركز الأول بالقسم الأدبي بنسبة 99.5%، بينما حصل الطالب عصام محمد إبراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الأكِفَّاء بنسبة 97.14%.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وللحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر التعليمية ومعرفة نتائج الطلاب 2021 برقم الجلوس، لا بد من اتباع الخطوات التالية:

- اختيار نتيجة الثانوية الأزهرية 2021.

- الضغط على عبارة «ترقبوا نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2020-2021».

- إدخال الطالب رقم جلوسه ورقمه القومي، ثم ستظهر النتيجة له حال ظهورها.

ويمكن من أجل الوصول إلى النتيجة بشكل أسرع، الانتباه إلى مجموعة من الأمور، منها سرعة الإنترنت في المنزل، أو الاتجاه إلى مكان يوفر سرعة إنترنت جيدة، لأن السرعة البطيئة للإنترنت ستؤثر على عملية الدخول إلى بوابة الأزهر، كما يفضل التسجيل مبكراً قبل إعلان النتائج، لأنه بعد إعلان النتائج ستكون عملية الدخول إلى بوابة الأزهر والانتقال من خطوة إلى أخرى صعبة جداً، نظراً للضغط الشديد.

وفي مؤتمر صحفي هام بعد ظهر اليوم الأحد، يعلن الأزهر نتائج الثانوية الأزهرية رسمياً، وهو المؤتمر الذي يتابعه الطلاب وينتظره أولياء الأمور لمعرفة نتائج أبنائهم.