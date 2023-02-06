تفاصيل ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات بمليون جنيه.. قانوني يوضح العقوبة

تجرى جهات التحقيق بالمنوفية تحقيقاتها مع أحد الأشخاص بعد ضبطه بحوزته وزنت 10,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم وإرسالها الى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن المنوفية، أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا في الغربية، حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ800 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح عماد قزامل، محام لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة في القانون هي السجن لمدة تصل إلى المؤبد، وتصل للإعدام في حال توافر الظروف المشددة في الواقعة، والتي يحددها القانون.