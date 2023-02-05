الأمن العام: القبض على 22 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:- ضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة.

22 متهم

كما ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 22 متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية.تنفيذ (2758) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (6) قطع سلاح نارى وأبيض.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.