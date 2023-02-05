تفاصيل مقتل تاجر مواشي بالسيدة زينب.. شراكة في مخبز تكشف الواقعة

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات مقتل تاجر ماشية بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة حيث تبين انه عاطل نف الجريمة لسرقة المجنى عليه.

تفاصيل الواقعة

تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم ، بدائرة القسم .بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم محافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وتبين أنه مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأضاف بأنه نظراً لطبيعة عمل المجنى عليه وعلمه بإحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة نظير بيع مواشى إختمرت فى ذهنة فكرة التخلص منه وسرقة المبالغ المالية وفى سبيل ذلك قام بشراء سلاح أبيض "سكين" وقام بتتبع المجنى عليه وإستغل تواجده بمفرده بمحل الواقعة وقام بطعنه مما أدى إلى إصابته ووفاته.

وقام بالإستيلاء منه على مبلغ مالى والتوجه لمنطقة المرج للإختباء طرف (مالك مخبز سياحى ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وتسليمه المبلغ المالى وأوهمه بأن المبلغ المالى نظير مشاركته فى المخبز.

وتم بإرشاده العثور على السكين المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .وبإستهداف الأخير أمكن ضبطه وبحوزته جزء من المبلغ المالى من متحصلات الواقعة ، وكذا ملابس المتهم وعليها آثار دماء ، وبمواجهته نفى علمه بملابسات الواقعة ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على شراء بعض المُعدات للمخبز الخاص به .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.