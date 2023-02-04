جهود «الداخلية» في شهر.. أبرزها ضبط 307 قضايا أموال عامة بـ687 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها خلال شهر عن ضبط 35621 قضية تموينية، أبرزها ضبط 151 قضية أسطوانات بوتاجاز.. بمضبوطات بلغت 5078 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم 685530 جنيها، 7710 أسطوانات تقدر قيمة الغاز المدعم بها 1040850 جنيهًا، إلى جانب ضبط 354282 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة 307,556,508 مليون جنيه.

وجرى ضبط 9298 قضية تهرب ضريبي بـ20,604,892,099 مليار جنيهــ كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 43٫744٫135 مليون جنيه، إلى جانب ضبط 307 قضايا في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بـ686,902,357 مليون جنيه.

كما تمّ استهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات (الدقهلية - دمياط- بورسعيد)، وكذا منطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 420 متهما، وبحوزتهم (94 قطعة سلاح ناري - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 220 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصريين إجراميين شديدي الخطورة، وضبط 2590 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس - كفر الشيخ – القليوبية – الشرقية – قنا – المنوفية – جنوب سيناء – المنيا - الأقصر – الإسكندرية - بورسعيد – سوهاج– دمياط - البحر الأحمر – الإسماعيلية – أسوان - الوادي الجديد – مطروح – الفيوم – البحيرة – بنى سويف) بإجمالي مضبوطات 907 قطع سلاح ناري.

وجرى تنفيذ 2137834 حكما قضائيا، وضبط 9615 قضية إتجار في المواد المخدرة بإجمالي 10911 متهما، بالإضافة إلى 6 قضايا غسل أموال بلغت قرابة 160,000,000 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 26 مركزا غير مرخصة لعلاج الإدمانـ تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ636٫000٫000 مليون جنيه، فضلا عن ضبط 1017 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وضبط 2721558 مخالفة مرورية، إلى جانب ضبط 253 قضية تموينية بإجمالي 279 متهما بمضبوطات وزنت 33 طنا و173 كيلوجراما.