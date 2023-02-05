«نبض الكرازة» يستعرض نشاط مكثف للكنيسة الأرثوذكسية في هولندا

استعرض برنامج نبض الكرازة المعروض على «قناة ctv القبطية»، وتقدمه الإعلامية أميرة سعد، تفاصيل المؤتمر السنوي لكهنة إيبارشية هولندا التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

مؤتمر للكهنة

قالت «أميرة»، سعد أن إيبارشية هولندا، نظمت مؤتمر لكهنة الإيبارشية على مدار ثلاثة أيام بدير السيدة العذراء، والشهيد الأمير تادرس المشرقي في شرق هولندا، تحت رعاية الأنبا أرساني، أسقف هولندا.

وجاء المؤتمر السنوي للكهنة هذا العام، تحت عنوان «الكاهن القبطي وخدمته»، موضحة أن الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجيلوس وجنوب كاليفورنيا، ألقى عدد من المحاضرات عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وقال الأنبا أرساني خلال لقاه مع «قناة ctv»، أنه تم عقد المؤتمر السنوي للكهنة، الذي يمثل خلوة روحية للكاهن، متابعاً أن المؤتمر عقد هذا العام تحت عنوان «الكاهن القبطي وخدمته» حيث دار حول القيادة بروح الأبوة والحكمة.

زيارة الأسقف العام للإيبارشية

كما أبرز برنامج نبض الكرازة تفاصيل زيارة الأنبا كيرلس، الأسقف العام، لإيبارشية هولندا، موضحاً أن الزيارة شملت عدد من اللقاء مع شباب الإيبارشية في مختلف المراحل العمرية، كما عقد حلقات لدراسة الكتاب، كما التقى الأسقف العام بشباب الإيبارشية في لقاء تحت عنوان «الشباب والنعمة» والتى حازت على إعجاب كثير من الحاضرين.