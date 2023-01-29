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قناة CTV القبطية تعرض تقريرا عن مكان وفاة ودفن السيدة العذراء بالقدس

كتب:

منى السعيد
01:20 ص | الأحد 29 يناير 2023
مكان دفن السيدة العذراء بالقدس

مكان دفن السيدة العذراء بالقدس

عرضت قناة CTV القبطية تقريرا عن قبر السيدة العذراء بالقدس، فوفقًا للعقيدة المسيحية فإنه تم دفن العذراء لمدة 3 أيام، ثم حملتها الملائكة لرفعها إلى السماء.

وقال إسحق يونان مقدم التقرير عبر شاشة  قناة CTV القبطية إن قبرة السيدة العذراء في كنيسة عند السفح الغربي لجبل الزيتون قريبا من كنيسة الجسمانية، موضحًا أنها منطقة مقابر لعائلة السيدة العذراء في القدس.

وأضاف أن هذه المنطقة كانت تزرع بها أشجار الزيتون، ومنها أشجار متواجدة منذ عهد السيد المسيح، ويوجد بهذه المنطقة جسد القديس يوسف النجار، والقديسة حنا والقديس يواقيم والدا السيدة العذراء مريم.

وأوضح التقرير أن الكنيسة كانت في الأصل منزل السيدة العذراء، ويوضع تمثال في منطقة محددة يُقال إنها توفيت في هذا المكان.

مكانة السيدة العذراء في قلوب البشر

وتابع أن مكانة السيدة العذراء كبيرة في قلوب البشر، حيث يأتي لها الكثيرون من مختلف الطوائف المسيحية ليرفعوا لها الترانيم والتماجيد باسم السيدة العذراء.

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